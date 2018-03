Deel dit artikel:











Duizendste Hagenaar met STiP-baan groots gevierd; 'We did it' Deelnemers met een STiP-baan bijeen in de Sportcampus Zuiderpark. Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - In een volgepakte Sportcampus Zuiderpark werd dinsdag de duizendste STiP-medewerker in het zonnetje gezet. StiP, dat staat voor Sociaal Traject in Perspectief, is een initatief van de gemeente om Hagenaars die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, aan het werk te krijgen. Duizend mensen zijn inmiddels aan de slag. Wethouder Rabin Baldewsingh is trots: 'Yes, we did it!'

Eind 2016 stelde Baldewsingh zich ten doel om duizend mensen aan een STiP-baan te helpen. 'Dat was nodig, omdat veel werklozen in Den Haag in de kaartenbak blijven zitten. Ze zitten vast, het lukt hen niet op eigen kracht aan het werk te gaan. Zij hebben een steuntje in de rug nodig, en dat is STiP' , aldus de wethouder.

Inmiddels is het doel gehaald. Alle duizend STiP-deelnemers waren dinsdag bijeen gekomen om het succes te vieren. Gerard Dekker is een van hen. Hij raakte na zijn vechtscheiding dakloos. 'Ik heb 23 jaar mijn eigen zaak gehad. Toen belandde ik in de bijstand. Nu heb ik een STiP-baan. Daar heb ik heel veel zin in, want ik wilde niet meer thuis zitten. Bovendien wil ik het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen.'

Veertig Stippers in dienst De deelnemers van het project zijn aan de slag bij instanties zoals musea, scholen en zwembaden. Ook Buurthuis De Mussen in Den Haag heeft zogenoemde Stippers in dienst, veertig om precies te zijn. 'Ze doen vooral ondersteunende taken, in de facilitaire dienst, of administratie. Het gaat erg goed', vertelt Tobias Vastenhout van De Mussen. ' We geloven heel erg in dit project. Als mensen kansen krijgen, zie je ze ontwikkelen.' De STiP-banen zijn voor de duur van drie jaar. In die periode krijgen de deelnemers onder andere jobcoaching. Ook wordt er een plan gemaakt voor de toekomst na STiP. Het is de bedoeling dat de medewerkers doorstromen naar een reguliere baan.