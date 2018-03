Jannie Schenk zoekt mensen die willen helpen met het organiseren van een familiefeest

DEN HAAG - Jannie Schenk en haar familie hebben een vervelende tijd achter de rug met onder andere problemen in hun eigen huis. Na alle ellende willen ze graag een feestje geven voor de 65e verjaardag van haar man en Jannie zelf, maar ook om de vervelende tijd achter zich te laten.

Voor dit feest is Jannie op zoek naar tips van mensen die haar kunnen helpen met het organiseren van dit feest. Ze zoekt onder andere eten en drinken voor tijdens het feest in de vorm van een buffet, maar ook leuke activiteiten voor de kids die bij het feest aanwezig zijn. In totaal verwacht Jannie ongeveer 60 personen op het feest en wil het graag een groots feest maken voor iedereen die komt die dag.

Nu heeft Jannie de hulp van SuperDebby ingeschakeld, omdat haar budget laag is na alle ellende in het huis. Jannie en haar man hebben flink moeten investeren in het huis en daarom hebben zij nu weinig budget over voor het organiseren van dit grootse feest.

Heb je tips voor Jannie en wil je die graag met haar delen? Stuur dan een mailtje naar superdebby@omroepwest.nl en dan sturen wij jouw tip door naar Jannie.