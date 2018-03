Duizend putten en buizen voor Alphens onderwaternatuurpark

ALPHEN AAN DEN RIJN - Duikvereniging Atlantis uit Alphen aan den Rijn gaat binnenkort zo'n duizend betonnen rioolputten en buizen afzinken naar de bodem van de Zegerplas. Daarmee wordt Onderwaternatuurpark Zegersloot verder uitgebreid.

Het is de bedoeling dat de putten en buizen in de eerste week van mei te water worden gelaten. Op woensdag 9 mei wordt Onderwaternatuurpark Zegersloot dan officieel geopend. 'En dat gaat een feestelijke happening worden', kondigt Han Hendrickx enthousiast aan.

De afgelopen jaren is er al hard gewerkt aan de realisatie van het onderwaternatuurpark in de Alphense Zegerplas. Inmiddels liggen er twee scheepswrakken op de bodem en is er volgens Hendrickx al veel meer plantengroei en leven onder water te zien. De betonnen putten moeten schuilplaatsen worden voor onder meer rivierkreeften en snoekbaarzen.



Leerzaam

'Het gaat fenomenaal goed', zegt Han Hendrickx. 'Dit overtreft al onze verwachtingen. Er ontstaat meer leven dan we eerder verwachtten en het is steeds gevarieerder. Zo hebben we pas nog garnaaltjes ontdekt die we nog nooit hadden gezien.' Duikers noemen het een leerzame plek.

Door de aanleg van het onderwaternatuurpark weten duikers de Zegerplas ook steeds vaker te vinden, concludeert Hendrickx. 'Er wordt steeds meer gedoken. Maar ook de mensen langs de kant zijn enthousiast als je verhalen vertelt na een duik.'



Meer biodiversiteit

Om het natuurpark op de bodem van de Zegerplas aan te leggen, is gekeken naar soortgelijke plekken in onder meer Zeeland. Het doel is om de waterkwaliteit in de plas te verbeteren, waardoor meer leven wordt gecreëerd.

Met de officiële opening in mei is het eerste deel van Onderwaternatuurpark Zegersloot in Alphen aan den Rijn afgerond. Maar Atlantis wil ook daarna uitbreiden om zo de biodiversiteit in de Zegerplas te blijven vergroten. 'Het is en blijft een prachtplek voor leven onder water.'