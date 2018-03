Bouw drie appartementencomplexen aan Stuyvesantlaan in Alphen aan den Rijn gaat door

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Raad van State heeft dinsdagmiddag met een spoeduitspraak de weg vrijgemaakt voor het bouwplan van drie appartementencomplexen aan de Stuyvesantlaan in Alphen aan den Rijn. Ontwikkelaar Steevast BV is opgelucht: 'we kunnen eindelijk beginnen.'

Door een formele complicatie met het nieuwe omgevingsplan en de oude geluidzone voor het industrieterrein Oude Rijn lag er een blokkade op het bouwplan van Steevast. Die heeft de Raad van State dinsdagmiddag opgeheven.

Ontwikkelaar Steevast BV reageerde opgelucht na afloop van de rechtszaak in Den Haag. Steevast vroeg bij de Raad om opheffing van de woningbouwblokkade. 'Wij wachten al anderhalf jaar om te kunnen beginnen met de bouw van 110 woningen in drie appartementengebouwen. Daar kunnen we met deze spoeduitspraak eindelijk binnen afzienbare tijd mee beginnen', aldus de ontwikkelaar.



Straal van tweehonderd meter

De Raad trof ook een voorlopige voorziening waarbij is bepaald dat er binnen een straal van tweehonderd meter van het Diervoederbedrijf Van der Bijl geen woningen mogen worden gebouwd. Van der Bijl heeft zeer recent een nieuwe vergunning gekregen, maar was bang dat er toch woningen of andere geurgevoelige gebouwen te dicht in de buurt van het bedrijfsterrein konden worden gebouwd. Die vrees is nu weggenomen.

