Verkiezingsdebat: voor welke keuzes staat 'leisure stad' Zoetermeer?

ZOETERMEER - Hoe kan 'leisure stad' Zoetermeer uitgroeien tot een gemeente met ruim 150.000 inwoners? Wat voor extra woningen moeten er gebouwd worden, en waar komen die? Over deze en andere vragen gaan de lijsttrekkers van de grootste Zoetermeerse politieke partijen vanavond in discussie tijdens het verkiezingsdebat op Radio West.

De gemeente wil graag een 'schaalsprong' maken: groeien. De komende vijftien jaar moeten er 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen bij. Deze moeten plaats bieden aan jongeren, gezinnen en ouderen. De vraag is: wat voor woningen moeten dit worden? Hierover verschillen de partijen flink van mening.

Ook het onderwerp 'veiligheid' scoort in Zoetermeer hoog als lokaal verkiezingsthema. Sommige Zoetermeerders roepen om meer bewakingscamera's. Anderen geven aan dat de vraag om camera's betekent dat er te weinig actieve politie-inzet is. Zoetermeer zou graag meer agenten en meer boa's inzetten om de wijken en buurten veilig te houden. Dit wordt echter niet alleen in de Zoetermeerse gemeenteraad besloten, maar vooral op landelijk niveau.

Het mislukken van de Holland Outlet Mall leidde tot kritiek op de gemeente Zoetermeer. Dit gloednieuwe winkelcentrum had dé nieuwe trekpleister voor de stad moeten worden. Hoe staat het nu met de reputatie van Zoetermeer als 'leisure stad', en wat willen de politieke partijen daar aan doen?



Op Radio West gaan de lijsttrekkers vanavond live met elkaar in discussie. Volg het debat tussen 18.00 en 19.00 uur in het programma Studio Haagsche Bluf. Wil je erbij zijn? Schuif dan gezellig aan in café Queen of Hearts op het Stadhuisplein in Zoetermeer. Op afstand meeluisteren kan op 89,3 en 87,6 FM.

