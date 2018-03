Groep de Mos: 'Verpleeghuizen moeten weer open'

DEN HAAG - Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat leegstaande verzorgingstehuizen worden heropend. Dat moet helpen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. 'Senioren die noodgedwongen thuis moeten zitten, kunnen geen betaalbare en geschikte woning vinden. Zo vormen ze een kurk die doorstroming van de woningmarkt belemmert', stelt lijsttrekker Richard de Mos.

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen en daarom zijn in het land veel verpleeghuizen gesloten. Maar volgens De Mos dreigt dit een groot probleem te worden. 'Enerzijds omdat het alternatief - het verzorgingshuis - is weggevallen, anderzijds omdat er vanwege de bezuinigingen veel onzekerheid is over de gewenste of noodzakelijke hulp', zegt De Mos. 'De eigen bijdrage voor allerlei voorzieningen is vaak hoog en de drempel naar het verpleeghuis is verhoogd'.

Voor een betere zorg voor hulpbehoevende ouderen en een betere doorstroming op de woningmarkt wil Groep de Mos daarom dat gesloten verpleeghuizen weer open gaan.

LEES OOK: Groep de Mos gaat nog steeds voor 10 zetels