Luister live naar het tweede verkiezingsdebat bij Radio West

WESTLAND - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert Omroep West debatten in verschillende gemeenten in onze regio. Het startschot werd maandagavond gegeven in theater De Veste in Delft. Dinsdagavond is de gemeente Westland aan de beurt.

Zoals in veel gemeenten is ook hier woningbouw een belangrijk thema. In Westland is die kwestie nog wat prangender dan elders, omdat er nauwelijks open ruimte meer is. Waar geen huizen staan, staan kassen. Sommige partijen vinden dat oude kassencomplexen wel gesloopt kunnen worden.

Bij woningbouw is de vraag wat voor soort huizen er moeten komen: huur of koop? Duur of goedkoop? En moeten Westlanders voorrang krijgen of statushouders? En dan is er nog de kwestie van de strandhuisjes, mogen die er wel komen of niet? De kustvisie waarin die vraag werd beantwoord is vorige maand doorgeschoven tot na de verkiezingen.



Wie met wie

Over het woningbouwbeleid hebben alle negen deelnemende partijen een mening. Gemeentebelang Westland, PvdA en CDA beginnen die discussie, de andere fracties haken daarop in. Westland Verstandig, CU/SGP en D66 debatteren over het (top)sportbeleid van de gemeente. GroenLinks, de VVD en de LPF gaan het hebben over de kustvisie.

Radio West en mediapartner WOS laten de lijsttrekkers vanavond live met elkaar in debat gaan, tussen 18.00 en 19.00 uur in het programma Studio Haagsche Bluf. Wil je erbij zijn? Kom dan nu naar café De Witte op het Marktplein in 's Gravenzande. En anders gewoon luisteren op 89,3 en 87,6 FM of via deze link.



Hele week

De hele week zijn er debatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Zo worden onder andere Zoetermeer, Leiden en Den Haag verder uitgelicht. Meer informatie is te vinden op onze verkiezingssite.