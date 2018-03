Ongegeneerd blèren op de fiets: het mag in Zoetermeer

ZOETERMEER - Onder de douche of in de auto, dat zijn toch wel onze favoriete plekken waar je ongestoord hardop kan zingen. Maar zodra je op de fiets bent kunnen er soms lange ongemakkelijke pauzes tussen het zingen door zitten omdat je een tegenligger ziet.

Daarom is in Zoetermeer een officieel zangfietspad geopend. Bij de Broekwegkade onthulde wethouder Marc Rosier dinsdag, samen met leerlingen van basisschool De Tjalk, een verkeersbod dat dit aangeeft. Zoetermeer werd in januari gekozen tot fietsstad van het jaar in de categorie grote steden. Als prijs kreeg de stad het zangfietsbord. 'Dit is gewoon een hartstikke leuke manier om hier meer interactie tussen de fietsers te krijgen', zegt Rosier.

'We hebben aan de inwoners gevraagd waar zo’n bord zou moeten hangen, toen is het fietspad bij de Broekwegkade het vaakst genoemd. Mensen wilden hier aan het mooie water graag zingen.' Zelf begrijpt de wethouder ook het ongemak van het stilvallen midden in het zingen: 'Ik zing soms ook graag op de fiets en zodra een andere fietser langskomt dan val ik ook even stil. Dan heb je een rare pauze in het liedje.'



Niet mooi gezongen

Chris (8) fietst vaak de Broekwegkade op en zingt dan ook graag op de fiets. 'Mijn lievelingsliedje is Alleen van Lil’ Kleine,' zegt hij vrolijk. Hij gaat dit liedje ook vaker hardop zingen nu het zangfietsbord er staat. Stacy (9) neuriet liedjes graag. Ze vindt het soms eng om liedjes hardop te zingen. 'Af en toe kijken ze naar je en dan kunnen ze je misschien niet mooi vinden zingen.' Maar zij gaat ook voortaan op het zangfietspad hardop zingen.