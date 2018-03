Deel dit artikel:











Veel lammetjes geboren in Schipluiden: 'Een beetje een #metoo-verhaal' Veel nieuwe lammetjes in Schipluiden | Foto: Omroep West

SCHIPLUIDEN - Het gaat helemaal los in lammetjesland. Bij de Vockestaert in Schipluiden zijn er in hele korte tijd al 170 lammetjes geboren en dat worden er nog veel meer. De verwachting is dat er zo'n 250 in totaal komen.

De data wanneer de ram zijn werk moet doen, is strak gepland, want de herder wil graag voor Tweede Paasdag de boerderij openen zodat iedereen de lammetjes kan bewonderen. 'Dus vijf maanden voor die tijd moest hij aan de bak bij de vrouwtjes', vertelt herder Lex Thoen. 'De ram mag van de ooien, de vrouwtjesschapen, er maar één kaar op. Daarna willen ze geen polonaise meer aan hun lijf', gaat Lex verder. 'Anders wordt het een beetje een #metoo-verhaal.'

Extra hond erbij Nu komen er nog zo'n honderd lammetjes bij de net geboren 170 lammetjes, daarom zijn er ook stagiaires ingezet die dag en nacht paraat staan voor de bevallingen van de ooien. Omdat de kudde straks zo groot is heeft Thoen er een extra hondje bij. Deze gaan nu in opleiding bij de twee andere honden van de herder. In de lente gaan de honderen schapen de polder in. LEES OOK: Zwanger schaap uit sloot gered