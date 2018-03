Extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' is 'verkiezingsstunt'

WESTLAND - De aanvraag voor een extra raadsvergadering over de 'zieke bestuurscultuur' in het Westland is 'een verkiezingsstunt'. Dat vindt een aantal politieke partijen, blijkt uit het verkiezingsdebat op Radio West dinsdagavond. 'Het wordt een debat voor de bühne', vindt GroenLinks-lijsttrekker Ulbe Spaans.

De Westlandse partijen LPF Westland en Westland Verstandig hebben een extra raadsvergadering aangevraagd waarin het onderzoeksrapport van burgemeester Agnes van Ardenne centraal staat. Uit dat onderzoek blijkt dat er de afgelopen vier jaar zeker negen situaties zijn geweest die niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. 'Namen en rugnummers' worden niet genoemd, maar het onderzoek beschrijft de observaties wel.

Dave van der Meer van de LPF hoopt dat de burgemeester in de extra raadsvergadering vrijdag met extra gegevens komt. 'Wij hebben zoiets van: mochten de gegevens aanwezig zijn, gooi ze dan gelijk op tafel. Dan kun je man en paard benoemen, waarom afwachten? De bestuurscultuur is niet optimaal geweest de laatste vier, acht jaar. Als het nu zo opspeelt, moet je het gelijk oppakken', aldus Van der Meer tijdens het verkiezingsdebat.



'Als verkiezingsstunt uit de hoge hoed'

Lijsttrekker Leen Snijder van ChristenUnie-SGP snapt, net als GroenLinks en de PvdA, niets van het extra debat. 'We zijn als raad unaniem akkoord gegaan om het na verkiezingen te behandelen en wat schertst mijn verbazing? Als verkiezingsstunt komt het nu toch uit de hoge hoed.'



Het CDA zegt met vertrouwen uit te kijken naar de raadsvergadering. 'Er is geen aanleiding te zien dat er documenten zijn die niet kloppen. Ik maak me er helemaal geen zorgen om. Er is heel hard gewerkt door onze wethouders. Ik vind het een beetje jammer dat twee wethouders op het laatst nog even voor het blok gezet worden.'

Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland diende een verzoek in via de Wet Openbaarheid Bestuur om zo alle feiten boven tafel te krijgen. Volgens hem is het 'klinkklare onzin' dat het hier om een verkiezingsstunt zou gaan. 'Het moet openbaar worden en op tafel komen. Het is niet zo dat alles fout gaat in onze gemeente. Het is niet zo dat iedere wethouder sjoemelt en aanrommelt. Alleen wordt het wel zo neergezet door aantal partijen en daar moeten we vanaf. We moeten met elkaar naar de toekomst kijken.'





Kwestie 'Kwekers in de Kunst'

Aanleiding voor het rapport was de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak beloofde op eigen houtje een ton subsidie aan 'de Kwekers', zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken.

Van Ardenne kreeg de opdracht om deze zaak te onderzoeken en te kijken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. Er zijn geen voorbeelden gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de kwekers-affaire, maar in het onderzoek worden dus wel negen observaties genoemd.



Verkiezingsdebatten op Radio West

Lijsttrekkers kruisten dinsdagavond de degens in eetcafé De Witte in 's-Gravenzande. Ze gingen met elkaar in debat over betaalbare woningen, strandhuisjes en topsport. Het hele debat kun je hier terugluisteren.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn er de hele week verkiezingsdebatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Woensdag is Zoetermeer aan de beurt, donderdag Leiden en vrijdag Alphen aan den Rijn.