Hagenaar schiet met luchtbuks, OM eist vijf maanden cel

RIJSWIJK - Vijf maanden cel, dat hoorde een 25-jarige Hagenaar het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag tegen zich eisen. Hij wordt ervan verdacht met een luchtbuks te hebben geschoten na een verkeersruzie in het centrum van Rijswijk.

Het voorval gebeurde al op 18 oktober 2016. De verdachte zat in de auto en stond stil voor het stoplicht. In de auto naast hem zaten een man en een vrouw. De verdachte keek lang naar de vrouw, waarop de man naast haar een handgebaar maakte naar de 25-jarige Hagenaar. Wat volgde was achtervolging met hoge snelheid door Rijswijk.

De auto met de man en de vrouw kwam in botsing met een derde wagen. De verdachte reed voorbij, maar stopte vervolgens om met een luchtbuks meerdere keren op het uitgestapte stel te schieten. De man en de vrouw bleven ongedeerd, en kwamen met de schrik vrij.



Blikje met kogels

De man werd later opgepakt door de politie. In zijn kelderbox vonden agenten een luchtbuks, in zijn auto lag een blikje met kogels. Een soortgelijke kogel werd gevonden op de plek van de aanrijding. Volgens de officier van justitie is er overvloedig bewijs tegen de 25-jarige man. Of de man daadwerkelijk vijf maanden de cel in moet voor dreigen met een vuurwapen blijkt over twee weken, dan is de uitspraak.

