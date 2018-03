Politie vestigt hoop op getuigenis Poolse vissers in zaak Orlando

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht een oproep gedaan die specifiek gericht is op Poolse vissers. De oproep die eerder aan een groep vissers werd gedaan is ditmaal in het Pools vertaald.

De vissers zaten 18 februari schuin tegenover de plek waar Orlando later werd gevonden. De politie zegt nu dat op basis van tips zou blijken dat een aantal van deze vissers waarschijnlijk mannen uit Polen zijn geweest. Volgens een tweet van de politie Rotterdam gaat het om twee vissers.

Volgens de politie hebben zich inmiddels 25 tipgevers met goede informatie gemeld in het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam.



Bekijk hier het item van Opsporing Verzocht met Poolse ondertiteling.



Afspraak

Orlando kwam op zondag 18 februari niet thuis na een afspraak in Den Haag, die hij had gemaakt via de datingapp Grindr. De man met wie hij had afgesproken, verklaarde bij de politie dat hij hem die avond had afgezet bij het Böttgerwater in Ypenburg. Orlando zou vanaf daar naar huis gaan, maar sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem zijn duikers op maandag 26 februari gaan zoeken in het water bij het Böttgerwater. Het lichaam van de 17-jarige jongen werd in de loop van de avond gevonden. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over de doodsoorzaak.

LEES OOK: Politie: 'Orlando is iets overkomen in de uren na zijn date'