Buurtwachters surveilleren om nieuwe branden te voorkomen

DEN HAAG - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de brandstichtingen in de Visserijbuurt op Scheveningen. Sinds eind januari werd in korte tijd vijf keer brand gesticht. Er ontstond brand in ondergrondse vuilcontainers en voertuigen gingen in vlammen op. Ook was er een woningbrand nadat grofvuil voor het huis in brand werd gestoken en de vlammen oversloegen. Maar sinds de oprichting van de buurtwacht is de laatste brand alweer anderhalve week geleden.

Er is de afgelopen drie weken extra gesurveilleerd in de Visserijbuurt. Niet alleen door agenten, maar ook buurtbewoners hielden vrijwillig een extra oogje in het zeil. 'Ik heb nu drie weken gesurveilleerd', vertelt Marek Wemerman. 'En ik vind het fijn om te merken dat er sinds die tijd geen brand meer is gesticht. De buurtbewoners die surveilleren zitten in een groeps-app. Er zijn schema’s gemaakt zodat je precies weet wanneer jouw ronde is', gaat hij verder.

Dinsdagmiddag is er een evaluatie geweest en heeft de politie Scheveningen haar waardering uitgesproken voor de buurtwachters. Alex van den Ende, werkzaam bij de politie Scheveningen, heeft de vrijwillige buurtwachters gevraagd om in ieder geval nog drie weken langer te surveilleren.



Op zoek naar getuigen

'Het onderzoek door de recherche is al vergevorderd, maar we zijn nog steeds dringend op zoek naar getuigen', vertelt Alex van den Ende. 'We roepen daarom nogmaals iedereen op zich te melden als zij de afgelopen tijd iets verdachts hebben gezien in de Visserijbuurt en met name in de nachten dat er branden waren. Elke kleine aanwijzing kan nuttig zijn voor het onderzoek. Bovendien zijn we nog op zoek naar extra buurtwachten', aldus Van den Ende.

