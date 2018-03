West Wekker: Oproep Poolse vissers in zaak Orlando en grote zoektocht drenkeling Gouda

DEN HAAG - Een hele goedemorgen! Wrijf de slaap uit je ogen, ga lekker zitten en lees in onze West Wekker alles wat je weten moet. Zo ben je helemaal op de hoogte als je aan deze nieuwe dag begint.

1. Politie vestigt hoop op getuigenis Poolse vissers in zaak Orlando

De politie heeft gisteravond in het programma Opsporing Verzocht een oproep gedaan die specifiek gericht is aan Poolse vissers. De oproep die eerder aan een groep vissers werd gedaan is ditmaal in het Pools vertaald.

2. Grote zoektocht naar persoon te water in Gouda

Er heeft gisteravond een grote zoektocht plaatsgevonden naar een drenkeling aan de Nieuwe Broekweg in Gouda. Volgens getuigen zou een persoon naar de overkant zijn gezwommen bij de Julianasluizen. De brandweer liet rond 23.45 uur weten contact te hebben gehad met de vermiste persoon; hij stond gezond en wel aan wal.

3. Extra raadsvergadering in Westland over 'zieke bestuurscultuur' is 'verkiezingsstunt'

De aanvraag voor een extra raadsvergadering over de 'zieke bestuurscultuur' in het Westland is 'een verkiezingsstunt'. Dat vindt een aantal politieke partijen, blijkt uit het verkiezingsdebat op Radio West gisteravond. 'Het wordt een debat voor de bühne', vindt GroenLinks-lijsttrekker Ulbe Spaans.

4. Overvallers distributiecentrum De Bilt hebben link met onze regio

De mannen die in november 2016 een gewelddadige overval pleegden op een distributiecentrum in De Bilt, hebben een link met onze regio. Eén van de vijf verdachten is aangehouden en komt uit Den Haag. De vluchtauto van de overvallers is gestolen in Den Haag en brandend achtergelaten in Bodegraven. De nog gezochte verdachten zijn gefilmd door bewakingscamera’s.

5. Hagenaar schiet met luchtbuks, OM eist vijf maanden cel

Vijf maanden cel. Dat hoorde een 25-jarige Hagenaar het Openbaar Ministerie (OM) gisteren tegen zich eisen. Hij wordt ervan verdacht met een luchtbuks te hebben geschoten na een verkeersruzie in het centrum van Rijswijk.

Weer: Het wordt een aardige, droge dag met perioden met zon. Er is weinig wind en de temperatuur ligt tussen de tien en twaalf graden.

Vanavond op TV West: Wegen naar Zee

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.