Haagse PvdA-lijsttrekker Martijn Balster bij Muijs in de Morgen

DEN HAAG - Nog een week en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot volgende week woensdag ontvangt presentator Bas Muijs elke ochtend een lijsttrekker van ergens uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Woensdag komt Martijn Balster, lijsttrekker van de PvdA in Den Haag.

Balster (36) was al fractievoorzitter de afgelopen jaren en werd eind 2017 gekozen tot lijsttrekker. Hij woont in Mariahoeve. 'Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart', zo zegt Balster op de website van zijn partij, 'Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad.'

Over dit en andere punten van zijn partij gaat hij in gesprek met Bas Muijs. Balster is tijdens het hele programma van 7.00 tot 9.00 uur te gast.



Rest van der week

Donderdag maakt Boudewijn Revis (VVD Den Haag) zijn opwachting en vrijdag schuift Adriaan Andringa (D66 Voorschoten) aan in de studio.