'Mensen met een modaal inkomen moeten ook in de stad kunnen blijven'

DEN HAAG - 'Sommige partijen in Den Haag hebben helemaal niets over voor betaalbare woningen. Ik vind dat echt zorgwekkend.' Dat zei lijsttrekker Martijn Balster van de Haagse PvdA woensdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West. 'Als we nu niks doen, loopt de wachttijd voor een nieuwe woning de komende raadsperiode op tot zeven jaar.'

De Haagse PvdA heeft op dit moment zes zetels in de raad. Volgens peilingen wordt het lastig voor de partij om die te behouden. 'Maar de gemeentepolitiek gaat pas de laatste weken echt leven', benadrukt Balster. 'Aan peilingen houd ik me dus niet al te veel vast. Laten we hopen dat het er zo mooi mogelijk uit komt te zien. In de laatste peiling zaten we op vier. Maar we zijn heel hard bezig met campagne voeren, dus ik hoop dat het nog iets beter wordt.'

Balster (37) komt oorspronkelijk uit Overijssel. Hij groeide op in Wijhe. Tijdens zijn studietijd kwam hij in Den Haag terecht. 'En ik wil hier nooit meer weg. Ik heb al op verschillende plekken in de stad gewoond. Twee keer in het Laakkwartier, een keer in Transvaal, in het Valkenboskwartier en nu met mijn gezin in Mariahoeve. We hebben drie jongens van 2, 4 en 6 jaar. Dat is een hele drukke boel, maar heel gezellig. Het zijn gemakkelijke jongens.'



CPC Loop

De campagnetijd slokt deze periode veel tijd van hem op. Toch nam Balster zondag deel aan de NN CPC Loop. 'Dat was wel even zwoegen', blikt de PvdA-lijsttrekker terug. 'Ik kom nu niet zoveel aan trainen toe. Ik liep de tien kilometer in 47 minuten. Ik heb weleens harder gelopen, maar mijn basisconditie is goed. Maar als je geen trainingstijd erin steekt, kun je geen toptijd verwachten.'

Hij liep samen met Robert van Asten van D66. 'Dat was toevallig', vertelt Balster. 'Ik kan het goed vinden met de meeste lijsttrekkers. We moeten elkaar bestrijden op de inhoud, maar intussen moeten we een beetje normaal met elkaar omgaan.'



'Wethouder flink aangespoord'

De PvdA-lijsttrekker voorziet een belangrijke rol voor D66 na de verkiezingen. 'D66 zit een beetje in het midden, dus het is een beetje aan D66 om straks te kiezen of de partij over rechts wil gaan besturen of dat ze kiezen voor de linkse partijen die duurzaamheid, werkgelegenheid en betaalbare zorg heel belangrijk vinden en vooral: betaalbare woningen. Want daar is een enorm tekort aan. De bal ligt echt een beetje bij D66. En bij de kiezer, natuurlijk. Die kan ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk linkse partijen groot worden.'

De kritiek van Balster op het huidige aantal betaalbare woningen klinkt opmerkelijk, aangezien zijn partij jaren in het stadsbestuur zat en hier dus zelf iets aan kon doen. Dat beaamt Balster, maar hij wijst op de economische crisis. 'Er is daardoor heel weinig gebouwd de afgelopen jaren. We hebben het ook echt moeilijk gehad met woningbouwcorporatie Vestia, dat er echt een potje van had gemaakt. Dat heeft hele grote consequenties voor Den Haag gehad. De PvdA heeft nog wel een deel van die woningvoorraad van Vestia kunnen redden, met name in het zuidwesten.' Balster spreekt van een 'hele moeilijke tijd'. 'Maar nu is er alweer een paar jaar geld. Er is ook meer ruimte en de gemeente kan ook veel meer doen. Deze periode hebben we de wethouder van HSP dan ook flink aangespoord om de bouwproductie op te voeren. Er moet echt meer gebouwd worden.'



'Er zijn nog best veel plekken'

De PvdA-lijsttrekker ziet dat de stad heel snel groeit qua inwonersaantal. 'In 2030 zullen we 600.000 inwoners hebben. Dat zijn er 75.000 meer dan nu. Als we de komende periode geen betaalbare woningen bouwen, nemen de wachtlijsten voor sociale - betaalbare - woningen alleen maar toe. Nu bedraagt de wachttijd 4,5 jaar. Dat kun je mensen al bijna niet uitleggen. Als we nu niks doen, loopt de wachttijd de komende raadsperiode op tot zeven. Dat is echt veel en veel te lang. Dit betekent dat starters, studenten, mensen met een modaal inkomen en ouderen die kleiner willen gaan wonen straks geen betaalbaar huis meer kunnen vinden in de stad.'

Volgens Balster zijn er 'nog best veel plekken' waar gebouwd kan worden. Hij wijst onder meer op het zuidwesten en de Binckhorst. 'Daar gebeurt nu van alles. Daar is echt hartstikke veel ruimte voor betaalbare woningen. Daar kunnen we echt vooruit. Maar dan moeten we wel plannen maken. De markt bouwt echt niet vanzelf betaalbare woningen. De overheid moet dus echt het voortouw nemen en zeggen: wij willen dat minimaal veertig procent gebouwd wordt voor minder dan 700 euro huur - dat is voor veel mensen al veel geld - en veertig procent voor het middensegment, tussen de 700 en 1000 euro. Want als we dit niet doen, kunnen mensen met een gewoon inkomen straks niet meer in de stad wonen en dat willen we echt niet.'



Binckhorst

Karsten Klein opperde eerder al bij Muijs in de Morgen dat een heleboel woningen in het zuidwesten op den duur gesloopt zouden kunnen worden en dat daar dan nieuwe, hogere gebouwen voor in de plaats gebouwd zouden kunnen worden, zodat de gemeente daar meer mensen kwijt kan.

'Dat is een optie', knikt Balster. 'Maar er zijn meer plekken. Zoals de Binckhorst, echt in het centrum. We moeten zorgen dat daar niet alleen duurdere woningen komen te staan, maar ook betaalbare. En niet alleen koop, maar ook huur. Want heel veel jongeren krijgen nu geen vaste baan. Die kunnen geen huis kopen. Mensen moeten steeds meer inleggen om een hypotheek te krijgen. Mensen met een modaal inkomen moeten ook in de stad kunnen blijven wonen. Rechtse partijen zoals de VVD en Groep De Mos praten - als ze het over gezinnen hebben - al gauw over gezinnen die duizend euro aan woonlasten kunnen betalen. Maar ik vind dit erg veel geld. Je ziet dat die partijen echt helemaal niets over hebben voor betaalbare woningen. Ik vind dat echt zorgwekkend.'

