'We zijn een begrip, de parel van Den Haag', marktkooplui niet verrast over eretitel Haagse Markt

DEN HAAG - Het is er schoon, de bereikbaarheid is goed en het aanbod is er divers. Daarom is de Haagse Markt dinsdag uitgeroepen tot beste grote markt van Nederland. Tot blijdschap van de marktkooplieden. 'Nu hebben we eindelijk de bevestiging dat we de mooiste markt van Nederland zijn.'

'Ach, we wisten al vanaf het begin dat we de beste zijn', vertelt visverkoper Herman Kerver met overtuiging. 'Vorig jaar visten we net achter het net. Toen kregen we een juryrapport met verbeterpunten..Er is nu veel meer samenspraak en dat heeft uitwerking op de markt. Nu hebben we eindelijk de bevestiging dat we de mooiste markt van Nederland zijn.'

Zijn collega Geoffrey Fransse - die ook lid is van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH), die de verkiezing organiseert - is het met de visverkoper eens. 'De sfeer is beter', knikt hij. 'De scherpe randjes vanuit de gemeente zijn er vanaf. De ondernemers hebben nu meer vrijheid. Dat voelt iets prettiger.'



Toverformule

'Iedereen probeert er hier iets moois van te maken', vertelt Barbara, die een fruitzaak runt op de Haagse Markt, Wat de toverformule is? 'Een mooie kraam maken, kwaliteit verkopen en de mensen goed behandelen.'

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) noemde de titel 'beste grote markt van Nederland' dinsdag een prachtig verjaardagscadeau voor de Haagse Markt, die dit jaar tachtig jaar bestaat. Hij feliciteerde de hardwerkende ondernemers. 'Zij hebben het succes verder uitgebouwd. De vernieuwde markt heeft zijn vruchten afgeworpen.' Fransse knikt: 'We zijn een begrip, de parel van Den Haag.'