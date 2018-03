Stemtram en drive-in: de vijf leukste stemlocaties

DEN HAAG - Over een week is het zover: dan zijn de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen open. Dan kan je gewoon naar het dichtsbijzijnde stembureau gaan, maar er zijn ook een hoop bijzondere locaties waar je je stem uit kan brengen. Wij hebben de vijf leukste op een rij gezet.

1. Stemmen in de tram

Stemmen en tegelijkertijd van A naar B komen. Dat kan in Den Haag in de speciale tram van de HTM. Op het traject van lijn 11 rijdt tussen 9.00 en 17.00 uur de tram '11 stembureau' heen en weer. De dienstregeling van de tram is op de website van de HTM te zien.

2. Drive-in stembureau

In de gemeente Zuidplas hoef je de auto niet eens uit. Stemmers kunnen er weer gebruikmaken van het drive-in stembureau. Voorwaarde is wel dat de stemmers alleen in hun auto zitten. Het stembureau ligt aan de Zuidplasweg en is open tussen 7.30 en 21.00 uur.

3. Rijksmuseum van Oudheden

Vrije dag? Dan kan je het stemmen meteen combineren met een bezoeken aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de Tempelzaal, bij de ingang, staat het stembureau. Wil je de rest van het museum ook zien, dan moet je daarvoor wel entree betalen.

4. Nachtelijk stemmen

Kan je echt niet wachten met stemmen, of heb je gewoon zin in een borrel? Café de Boterwaag op de Grote Markt in Den Haag heeft een speciaal nachtstembureau ingericht. Je kan daar al vanaf middernacht terecht. Het stembureau is tussen 0.00 en 2.00 uur open. Wie niet zo'n nachtbraker is kan er vanaf half acht weer terecht.

5. Tweede Kamer

Waar is stemmen nou leuker dan in het hart van de Nederlandse democratie? De Tweede Kamer aan het Binnenhof is een wel heel bijzondere stemlocatie. Wie weet spot je nog wat politici...