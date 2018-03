Deel dit artikel:











Engeltje op schouder: scooter geschept door cementwagen, bestuurder ongedeerd De motor kwam onder de vrachtwagen terecht | Foto: District 8

WATERINGEN - Van alle geluksvogels in de regio, is er eentje die er vandaag boven uit steekt. Er vond woensdagochtend op de Poeldijkseweg in Wateringen een aanrijding plaats waarbij een scooter onder een cementwagen terecht kwam. De scooterrijder is wonder boven wonder vrijwel ongedeerd gebleven.

De cementwagen sloeg af naar de bouwplaats en zag de scooterrijder over het hoofd. Deze viel en kwam, met scooter en al, onder de wagen terecht. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar eventuele verwondingen waren niet ernstig genoeg om naar het ziekenhuis te moeten, meldt mediapartner WOS. Het ongeluk wordt nog onderzocht door de politie.