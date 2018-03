Dierenarts zoekt mensen die wat voor insecten willen doen

DELFT - Dierenarts Pieter Haringsma uit Delft maakt zich zorgen. Uiteraard om zijn patiënten in de praktijk, maar ook om de beestjes buiten. Door de verschraling van de natuur en het gebruik van pesticiden gaat het slecht met de insecten waaronder hommels en bijen. En die hebben we juist zo hard nodig voor de bestuiving van planten...

Pieter gaat in het voorjaar in de praktijk aan zijn (betalende) klanten zakjes zaad uitdelen om zo de natuur een handje te helpen. In SuperDebby legt hij bovendien uit waarom hij zo enorm gebiologeerd is door de hommel. Pieter trekt er in de zomer op uit met zijn camera en hij is inmiddels in zijn vierde hommelboek bezig. Zoals hij zelf zegt: "mijn personeel wordt er gek van!".

Wil je ook wat voor de insecten doen? Luister dan naar SuperDebby. Als leestip raadt Pieter het volgende boek aan:

Een verhaal met een angel

Dave Goulson

Uitgegeven door Atlas Contact