Karpers vissen mag op de Noordense Plas

NOORDEN - Op de Noordense Plas mag gewoon worden gevist op karpers en andere schubvissen. Dat heeft de Raad van State woensdag in een definitieve uitspraak bepaald. Ook mag er op zeven aangewezen locaties in de nacht worden gevist. Met de uitspraak verwerpt de Raad alle bezwaren van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten wilde het vissen aan banden leggen omdat zij aantasting van de zwaar beschermde kranswieren in het Schippersgat vreest. Die plas ligt ten zuiden van de Noordense plas ten westen van de Kerklaan en er zit een smalle verbinding tussen beiden plassen.

De organisatie was bang dat het aas- stikstofrijk visvoer- de kwaliteit van het water zou beïnvloeden. De natuurorganisatie had om intrekking gevraagd van de vergunning, die de provincie Zuid-Holland in het kader van de Natuurbeschermingswet eerder aan visclub het Plashuis in Noorden had verleend.





Vogelpoep

De Raad verwacht niet dat er door het vissen met dit stikstofrijk visvoer al te veel meststoffen in het Schippersgat terecht zullen komen. Het bestuursrechtscollege wijst bovendien op een grote Aalscholverkolonie in de buurt van het Schippersgat.

Die dumpen veel meer meer stikstofhoudende meststoffen (vogelpoep) in het water dan wat er uit de Noordense plas in het Schippersgat stroomt. En die stikstoffen hebben niet verhinderd dat de kranswieren de afgelopen jaren toch flink gegroeid zijn.



Aalscholvers geen bedreiging

Kortom, als de aalscholvers al geen bedreiging voor de kranswieren vormen, dan zullen een paar vissers die af en toe met stikstofrijke visvoer (boilies) werken zeker geen bedreiging voor de kranswieren zijn, zo blijkt uit de einduitspraak.

