Maak kennis met de lijsttrekkers van Den Haag Posters van gemeenteraadsverkiezingen Den Haag | Foto: ANP

DEN HAAG - Over een week mogen we de stemhokjes in. Maar wie zijn in Den Haag de lijsttrekkers en wat willen ze met hun partij bereiken? Omroep West en Stichting Debatmeester zochten het voor je uit.