‘Meer werkers in de zorg? Eerst imago verbeteren’

DEN HAAG - Werkgevers en opleidingen staan te trappelen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. 'Het belangrijkste daarbij is het verbeteren van het imago. Want alle bezuinigingen op de zorg hebben dat geen goed gedaan. Dat zegt Marjolijn van der Meer, directeur van Extra Strong, waarin zorgwerkgevers en opleidingen uit onze regio al enkele jaren samenwerken.

Extra Strong doe mee aan het actieplan 'Werken in de Zorg' dat het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'Op 27 maart gaan we daar afspraken over maken met het ministerie,' zegt Van der Meer.

Het doel van het plan is om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor een opleiding en uiteindelijk een baan in de zorg. De komende jaren zijn er in het hele land zeker 130.000 mensen nodig, in onze regio alleen al tienduizend. Maar veel mensen herinneren zich nog heel goed hoe er werd bezuinigd in de zorg en hoeveel banen dat toen kostte.



'Dan waren er teveel, dan weer te weinig mensen voor de zorg'

'Dat begon al toen ik in de jaren '70 als verpleegkundige mijn opleiding begon,' zegt Tineke van den Dries, inmiddels opgeklommen tot schooldirecteur Zorg en Welzijn aan het ROC Mondriaan in Leiden. 'Als je klaar was met je opleiding werd je meteen ontslagen. En dat ging steeds op en neer. Dan waren er teveel mensen, dan weer te weinig.'

'Dat slechte imago moeten we verbeteren,' zegt Marjolijn van der Meer. De boodschap nu is dat je gebeiteld zit als je in de zorg gaat werken. En dat het leuk is in de zorg, dat je er ook toe doet.'



'Onder druk wordt alles vloeibaar'

Maar als er zoveel mensen moeten worden opgeleid, zoeken ook de opleidingen zelf personeel. En in het onderwijs is ook al een groot personeelstekort.

Toch blijft Van der Meer vertrouwen op succes. 'We gebruiken op de opleidingen nu ook al mensen die zelf in de zorg werken. Het wordt een zware operatie, maar onder druk wordt alles vloeibaar.'