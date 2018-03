Deel dit artikel:











Omroep West twee keer genomineerd voor NL- Award Q&A met weerman Huub Mizee

DEN HAAG - Dit jaar is Omroep West twee keer genomineerd voor de jaarlijkse NL-Awards. Dit zijn onderscheidingen voor de beste producties van regionale publieke omroepen. Het tv programma Goud voor Oud van Johan Overdevest is genomineerd in de categorie Beste TV-programma. De Q&A live op Facebook van Martine Boerkamp en Nick Blakenburg is genomineerd voor Beste Online Project.

Het programma Goud voor Oud laat zien wat het voor ouderen betekent om eenzaam te zijn. Om ze even uit de dagelijkse sleur te laten ontsnappen wordt de grootste wens van deze ouderen vervuld en vervolgens worden ze aan een persoon, initiatief of organisatie uit de stad gekoppeld zodat ook op langere termijn hun eenzaamheid vermindert. Q&A live op Facebook is een nieuwe vorm van vraag-gestuurde journalistiek geïmplementeerd in de vorm van een Q&A Live (vraag en antwoord-interview voor en door kijkers live) op Facebook. Doel van de omroep is om het publiek steeds meer te betrekken bij hun producties, om zo de binding tussen de redactie en het publiek te vergroten.

Uitreiking 4 april In totaal zijn dit jaar achttien radio- en tv-programma's, online projecten en journalisten genomineerd, verdeeld over de categorieën Eigen Nieuws, Beste TV-programma, Beste Radioprogramma, Beste Online Project, Documentaire en Jong Talent. De NL-Awards worden op woensdag 4 april uitgereikt in het Natlab in Eindhoven, tijdens het jaarlijkse NL Media Event (voorheen ROOS Dagen). Kijk hier de finale van Goud voor Oud terug Lees ook:

