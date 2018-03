Reacties nieuwe peiling Den Haag: 'GroenLinks staat spectaculair hoog'

DEN HAAG - De lijsttrekkers van Groep de Mos en GroenLinks kunnen wederom tevreden zijn met de derde en laatste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Groep de Mos en GroenLinks zouden samen op de tweede plek komen, met allebei zes zetels. Zij moeten alleen D66 voor zich dulden, de sociaal-liberalen hebben volgens de peiling zeven zetels. GroenLinks-leider Arjen Kapteijns: 'GroenLinks staat spectaculair hoog in de peiling en we zijn nog niet klaar met stijgen.'

'Er is geen twijfel meer over mogelijk dat Den Haag een nieuwe koers wil varen', zegt Kapteijns. 'Dit is de kans om dingen echt te veranderen. De kiezer staat nu voor de keuze: wordt het links of rechts? We kunnen nu kiezen voor een duurzame en leefbare stad waar we de verschillen tussen mensen kleiner maken. Het is daarom echt heel erg belangrijk dat iedereen zijn of haar stem laat horen op 21 maart.'

Lijsttrekker Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag denkt ook nog de grootste te kunnen worden: 'Je ziet dat het verschil met de gevestigde partijen steeds kleiner wordt en wij op 21 maart de grootste partij van Den Haag en Scheveningen kunnen worden.' De Mos verklaart zijn succes in de peilingen: 'Mensen waarderen ons keiharde werken en zien dat wij een serieuze partij zijn die haar bestuursverantwoordelijkheid wél wil nemen. Kiezers zien dit en gooien hun stem daarom niet weg door op bijvoorbeeld de PVV, Haagse Stadspartij of 50PLUS te stemmen.'



'D66 knokt voor iedere stem'

Ook D66-lijsttrekker Robert van Asten wijst op de spannende strijd. 'Kiest de stad voor een progressief verhaal van D66 en maken we Den Haag klaar voor de toekomst of gaat de kiezer voor de verdeeldheid die Groep de Mos voorstaat? We gaan met vertrouwen de laatste week van de campagne in en knokken voor iedere stem.'

De VVD is de enige coalitiepartij die volgens deze peiling winst boekt. Lijsttrekker Boudewijn Revis: 'Met de top 4 dicht bij elkaar, kunnen we de grootste worden. Dat is spannend, omdat alleen een ervaren én sterke VVD tegenwicht kan bieden aan de onzekerheid van nieuwe politieke verhoudingen in de Haagse raad.'



'ChristenUnie/SGP klaar om geschiedenis te schrijven'

Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP heeft nu één zetel en zou er volgens de peilingen twee krijgen. 'Dat zou prachtig zijn. We zitten sinds 1982 in de gemeenteraad met één zetel. We zijn klaar om geschiedenis te schrijven.'





