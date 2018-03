Deel dit artikel:











Overleden man in huis Rijswijk, bewoner aangehouden Doelenstraat Rijswijk onderzoek politie | Foto: Regio15

RIJSWIJK - In een woning aan de Doelenstraat in Rijswijk is een overleden man gevonden. Rechercheurs onderzoeken de toedracht van het overlijden. De 46-jarige bewoner is aangehouden.

Het slachtoffer zou de 52-jarige Lian Boel uit Maassluis zijn, meldt mediapartner WOS. Boel was bekend als barman en eigenaar van Café 't Smitje bij de Wethouder Smithal. 'Gezien de omstandigheden waaronder agenten de overleden 52-jarige man uit Maassluis aan het begin van de dinsdagavond aantroffen, wordt een misdrijf in de relationele sfeer niet uitgesloten', laat de politie in een schriftelijke verklaring weten.

Verdachte onwel Op het moment dat de politie de woning binnenging, was de verdachte onwel. Hij werd voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels zit hij in een cel. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek in en rond de woning.