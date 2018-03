Vrachtschip ramt Máximabrug, dak stuurhut vernield

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een vrachtschip is woensdag tegen de Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn gebotst. De schipper schatte de hoogte van de boot verkeerd in en dacht onder de brug door te kunnen, zo meldt mediapartner Studio Alphen.

De schade aan het schip is groot. Het dak van de stuurhut is tijdens de botsing vernield.

Het scheepsverkeer was even gestremd, maar de Máximabrug is inmiddeld weer in gebruik genomen. Volgens de provincie Zuid-Holland is er niemand gewond geraakt. Er is lichte betonschade zichtbaar op de brug en er wordt momenteel gekeken of er meer schade is.