Huisartsen boos over stopzetten organisatie wijkverpleegkundigen

DEN HAAG - Plicare, een grote organisatie van wijkverpleegkundigen, wordt per 1 april niet meer ingezet in Den Haag. Huisartsen zijn daar kwaad over, want Plicare fungeert als de schakel tussen de artsen en patiënten. Vaak gaat het om ervaren wijkverpleegkundigen met veel kennis van hun wijk.

Hedwig Vos, huisarts in Den Haag, vreest dat patiënten niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben. 'Het gaat vaak om problemen die niet opgelost kunnen worden met een pilletje in de spreekkamer', zegt ze in het radioprogramma Muijs in de Morgen. 'Het gaat dan om bijvoorbeeld schulden, burenoverlast of eenzaamheid. Wijkverpleegkundigen zijn dankzij hun uitgebreide netwerk heel creatief in het vinden van een oplossing', vervolgt Vos.

Vos heeft al vaker gewaarschuwd voor de gevolgen van alle veranderingen. De financiering van deze wijkverpleegkundigen gaat niet meer apart, maar is samengevoegd met financiering van andere verpleegkundigen, de uitvoerenden. 'Zorgverzekeraars kopen alle zorg in bij één thuiszorgorganisatie. Plicare wordt niet meer ingezet, heeft geen inkomsten en dus moeten ze stoppen', zegt een teleurgestelde Vos.



Schakelfunctie verdwijnt

In de praktijk komen de verpleegkundigen weer in dienst bij verschillende thuiszorgorganisaties, maar de kennis en het netwerk in de wijk gaan verloren. 'lk moet dus weer met alle thuiszorgorganisaties gaan bellen, in plaats van met alleen Plicare. Voor de patiënten betekent het ook een verslechtering want die krijgen weer met andere verpleegkundigen te maken', vertelt ze.

Toch houdt Vos nog hoop op een oplossing. 'Misschien dat de politiek nog iets kan doen'. En het zou haar ook niet verbazen als over een tijdje iemand ineens met het idee komt om een organisatie op te richten die weer hetzelfde gaat doen als Plicare.