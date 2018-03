Tot wel 13 graden warmer in de stad door 'hitte-eilanden'

DEN HAAG - In de stad kan het in de zomer 8 tot 13 graden warmer worden dan erbuiten, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Deze zogeheten hitte-eilanden worden veroorzaakt door de aanwezigheid van veel steen en ze worden steeds gevaarlijker.

Om goed in beeld te krijgen hoe warm het in Den Haag kan worden in de zomer heeft de TU Delft de afgelopen twee jaar de temperatuur in de stad gemeten. 120 inwoners hebben een weerstation onder hun hoede gekregen. Het warmteprobleem is vooral te vinden in de stadsdelen Centrum (inclusief de Schilderswijk), Scheveningen en Laak (inclusief Binckhorst).



Verharding

Omdat er in de gemeente Den Haag voor 2040 ongeveer vijftigduizend extra woningen bij gaan komen, is het belangrijk dat er juist nu aandacht aan wordt besteed. Verharding door steengebruik is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van het stedelijk warmte-eiland.

Voor veel Haagse daken wordt gebruik gemaakt van bitumen. Dit soort dak zorgt ervoor dat het tot 60 graden heet kan worden in de zomer. Door bitumen daken te vervangen door groene daken moet de temperatuur omlaag worden gebracht



Oplossingen

Andere oplossingen zijn het terugdringen van verharding, het vergroenen van binnenterreinen en het koel houden van zorggebouwen.

Het Haagse hitte-eiland effect is fors, maar volgens het onderzoek niet ernstiger dan in de rest van de Metropoolregio.