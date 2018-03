Praat Mee: blijft Leidschendam-Voorburg wel die groene woonstad?

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - 'Groene woonstad,' zo ziet de gemeente Leidschendam-Voorburg zichzelf graag. Maar is dat nog wel zo? 'Zo langzamerhand denk ik dat de gemeente een gewone woonstad genoemd kan worden,' stelt vragensteller Willy Smit uit Leidschendam. Mevrouw Smit vraagt zich via onze rubriek Praat Mee af hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat het bestaande groen niet verder wordt aangetast door woningbouw. Wij gingen op zoek naar het antwoord.

Op de eettafel bij Willy Smit ligt een plattegrond met daarop aangegeven de verschillende plekken in de het buitengebied waar de gemeente woningen wil bouwen: Noorthey, Bosrand, Vlietvoorde en park Schakenbosch. Smit is bezorgd. 'De laatste jaren is er steeds meer groen verdwenen voor woningbouw, er blijft te weinig groen over voor de mensen om van te genieten.'

Mevrouw Smit woont tegenover Park Schakenbosch in Leidschendam waar plannen zijn voor 325 nieuwe woningen. 'De gemeente is in volle gang bezig met plannen om daar te gaan bouwen, dat is in onze ogen vrij alarmerend.'





Website

Samen met andere bewoners uit haar straat zet mevrouw Smit zich al in voor het behoud van groen in Leidschendam met de Bewonersgroep Schakenbosch/Veursestraatweg. 'We hebben een website en een manifest gemaakt dat je kan ondertekenen. Vanmorgen waren er 377 ondertekenaars,' zegt Smit.

Tijdens het lijsttrekkersdebat in Leidschendam van lokale Omroep Midvliet krijgt Willy Smit met haar bewonersgroep de gelegenheid om haar vraag te stellen aan de politiek. In het Veur-theater zijn de plaatselijke politici samengekomen om in een debat onder meer hun plannen voor woningbouw en groen toe te lichten. Smit luistert samen met andere geïnteresseerde burgers vanaf de tribune naar de standpunten van de politici.



'De hoogte in'

'Als je het groen wilt behouden, dat willen we graag, moet je misschien iets vaker de hoogte in en wat dichter op elkaar bouwen,' zegt Jan-Willem Rouwendal van de CU/SGP. Volgens Lia de Ridder van D66 moet de gemeente niet zomaar wat woningen neerzetten.

'We moeten met alle belanghebbenden in gesprek om te kijken hoe we dat het beste kunnen doen, zodat we op een mooie manier woningen toevoegen aan deze gemeente en er ook aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit en het groen.'



'Draagvlak'

'We moeten ook kijken naar het draagvlak van de bewoners in een wijk,' vind Astrid van Eekelen van de VVD. 'Waar is nou behoefte aan, hoe kunnen we dat behouden en hoe kunnen we dat met draagvlak van de omgeving neerzetten.'

Wat er gebouwd wordt verschild volgens van Eekelen per wijk. ‘In sommige wijken zullen we heel veel bouwen in het middensegment, waar wij voorstander van zijn, maar het kan ook zo zijn dat in een wijk waar al wat meer hoogbouw is dat daar meer hoogbouw bij komt en dat daar weer meer geconcentreerd wordt op sociale woningen’.



Geen antwoord

Het debat brengt Willy Smit geen antwoord op haar vraag. 'Ik heb eigenlijk niet iets concreets gehoord. Het leek ook net of het antwoord meer afgestemd was op het stedelijk gebied dan het buitengebied waar het mij en mijn bewonersgroep om gaat. Daar wordt wel degelijk het groen weggehaald door woningbouw.'

