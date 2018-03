Deel dit artikel:











Van 0 tot 116,28 euro; hoeveel hondenbelasting betaal jij? (Archieffoto)

REGIO - Bijna elke hondenbezitter krijgt ermee te maken; belasting betalen voor je viervoeter. Toch zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Die mogen namelijk zelf bepalen of en hoeveel hondenbelasting ze heffen. In onze regio moeten hondenbezitters in Den Haag het diepst in de buidel tasten, daar kost een hond 116,28 euro per jaar. In Delft en Leiden blaffen en poepen de beestjes daarentegen gratis, zo zocht het besparingsplatform Kortingscode.nl uit.

Den Haag is ook de duurste gemeente voor eigenaren van meerdere honden. Met drie honden betaal je 529,68 euro per jaar. En dat terwijl je een paar kilometer verderop in Delft al je geld aan brokken kunt uitgeven. Den Haag, Katwijk en Noordwijk halen allemaal de landelijke top-10 van gemeenten met de hoogste hondenbelasting. Hoeveel 'blaftaks' betaal jij? Bekijk op de kaart van Zuid-Holland hoeveel hondenbelasting jouw gemeente heft.

