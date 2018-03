Deel dit artikel:











Kinderen kiezen: VVD Westland grootste partij Kinderen aan het stemmen in de klas | Foto: Screenshot WOS

WESTLAND - Als het aan basisscholieren in Westland ligt, dan wordt de VVD na de komende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij. Bijna 1.600 kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben een stembiljet ingevuld. Deze werd via de krant 'Kids in het Hele Westland' verspreid.

Aan alle partijen in het Westland is gevraagd wat zij de komende vier jaar voor kinderen willen betekenen. In de klas zijn deze standpunten besproken zodat de kinderen een weloverwogen keuze konden maken, zo meldt mediapartner WOS. Na de VVD, die twintig procent van de stemmen kreeg, staan Groenlinks en CDA op een gedeelde tweede plaats met beiden zestien procent van de stemmen.

[youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=PCFQmXfKFxM]