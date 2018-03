Boete én vrijspraak in uitbuitingszaak Honselersdijk

HONSELERSDIJK - De Haagse rechtbank spreekt twee voormalige medewerkers van een bloemenexportbedrijf in Honselersdijk vrij van illegale tewerkstelling en illegale huisvesting van een Egyptische man. De voormalige eigenaar van het bedrijf moet alleen een boete van tienduizend euro betalen.

Het OM had tegen de drie mannen negen maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De voormalige eigenaar zou daarnaast ook een geldboete van tienduizend euro moeten betalen, vond het OM.

De Egyptenaar, die luistert naar de naam Khaled, deed vijf jaar geleden aangifte tegen het bedrijf vanwege uitbuiting. Hij zou zijn onderbetaald en onder erbarmelijke omstandigheden zijn gehuisvest.





Onterecht

Khaled zei zelf bij Omroep West dat hij tussen 2006 en 2012 bij de bloemenexporteur in Honselersdijk werkte voor slechts 250 euro in de maand. Hij werd bovendien onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest in een kamertje in het bedrijf, verklaarde hij. 'Ik leefde al die jaren op koekjes en melk, er werd niet voor me gekookt'.

Dirk van D. (41), Danny S. (47), en oud-directeur Ed de G. vertelden de rechter twee weken geleden dat de Egyptische man bij de bloemenexporteur 'een gebruikelijk loon van acht à negen euro per uur contant in zijn handje' verdiende. Daarnaast kreeg hij de beschikking over de kamer in het bedrijf, met een televisie, douche, en een kookgelegenheid, zonder dat hij ervoor hoefde te betalen.



Beschuldiging van uitbuiting onterecht

De rechtbank verklaarde woensdag dat de beschuldiging van uitbuiting onterecht was. Omdat die beschuldiging toch in het nieuws is gekomen, krijgt de toenmalige eigenaar van het bloemenexportbedrijf alleen de geldboete van tiendduizend euro opgelegd, en geen andere straf.

Het Openbaar Ministerie kwam eerder al tot de conclusie dat de man niet uitgebuit is. Ze daagde de twee voormalige medewerkers van het bloemenexportbedrijf en de toenmalig eigenaar wel voor de rechtbank vanwege illegale tewerkstelling en illegale huisvesting.





Naastenliefde

De twee voormalige medewerkers van het bedrijf zijn van beide verdenkingen vrijgesproken. Ze hadden geen bemoeienis bij de aanstelling van de Egyptenaar. De voormalige eigenaar is wel veroordeeld voor de illegale arbeid van de man bij het bloemenbedrijf van 2006 tot 2012, maar niet vanwege de illegale huisvesting. Daarvan was geen sprake, aldus de rechtbank.

Tijdens de zitting gaven de drie medewerkers toe dat ze Khaled illegaal tewerk hadden gesteld. Volgens hen deden ze dat uit 'naastenliefde'. De Egyptenaar zou hen verteld hebben dat de behandeling van zijn zieke zoon in Egypte veel geld kostte.'Daarom hadden ze hem aan een baantje geholpen, ook al was de Egyptenaar illegaal in Nederland. Daarom hadden ze ook gezorgd dat Khaled een eigen kamer had in het bedrijf, met goede voorzieningen.'

Schadeclaim



Khaled had een schadeclaim van 24.000 euro tegen de verdachten ingediend, maar die is door de rechtbank afgewezen. De rechtbank spreekt ook een uitzendbaas uit Den Haag vrij van het regelen van een vals paspoort voor de Egyptenaar. Het OM had hiervoor twee maanden cel geëist.

