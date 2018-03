Gewonden na verkeersruzie in Pijnacker

PIJNACKER - Bij een ruzie in het centrum van Pijnacker zijn woensdagmiddag vier gewonden gevallen. Vermoedelijk ging er aan de vechtpartij op de Oostlaan een verkeersruzie vooraf. Er zijn twee mensen aangehouden.

De verdachten zijn een 20-jarige man uit Delft en een 42-jarige vrouw uit Pijnacker. Een van de slachtoffers is een 70-jarige vrouw, zij is met verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis vervoerd.

Drie andere slachtoffers zijn ter plaatse behandeld in een ambulance. De politie onderzoekt de zaak. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.

