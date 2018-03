Tommie Christiaan over The Passion: 'De rol van mijn leven'

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion (Foto: Omroep West)

TER AAR - Hij is nog druk bezig met repeteren voor de grote voorstelling van 29 maart: Tommie Christiaan uit Ter Aar speelt dit jaar de hoofdrol in het muziekspektakel 'The Passion'. Als Jezus vertelt hij dit jaar het bijbelverhaal met als thema dit jaar 'Ik zie jou'.

'Het is veel meer dan gewoon een leuke klus, ik zie het als de rol van mijn leven tot nu toe,' vertelt Christiaan. Eerdere rollen die hij speelde zijn onder andere Zorro, prins Erik in de Kleine Zeemeermin en Emilio Estefan in On Your Feet!

Ook speelde hij Simon in Jesus Christ Superstar. Iets van ervaring met het bijbelverhaal heeft Christiaan dus wel, ook al is hij niet christelijk opgevoed.



Man met een visie

Tommie Christiaan kijkt op tegen het karakter van Jezus: 'Voor mij is hij een man met een visie en een groot hart die zijn tijd ver vooruit was. Hij zag toen al dat we niet op deze manier met elkaar horen om te gaan. Dat het anders kan en moet.' Dat probeert de acteur ook in de rol te stoppen.

'Iemand die een volk in beweging wil zetten en zijn mening durft te uiten, terwijl hij weet dat het hem niet in dank wordt afgenomen. Dat hij zelfs aan een kruis belandt, dat vind ik heel sterk.'

