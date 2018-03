Gooi je verwaarloosde plant niet weg! Geef het aan Plantenasiel Piekfijn

DEN HAAG - Liselotte Piek uit Den Haag heeft een maand geleden Plantenasiel Piekfijn opgezet. Ze knapt kamerplanten op die een beetje verwaarloosd zijn. Kun jij je kamerplant kwijt?

Het begon allemaal met het ruilen van stekjes, op een gegeven moment stond haar hele huis vol met stekjes planten. In die periode bezocht Liselotte het plantenasiel in Rotterdam en dacht dit is gaaf, dit wil ik ook gaan doen. En dus begon Liselotte een maand geleden met het opzetten van Plantenasiel Piekfijn. Ze heeft een Facebook pagina waar ze al haar 'aanwinsten' op zet en ook de opgeknapte planten in het zonnetje zet.



Zoektocht

Nu is ze op zoek naar planten die verwaarloosd zijn en die ze mag opvangen om op te knappen. Ze verkoopt de kamerplanten niet door, maar ruilt ze voor een zak potgrond of iets anders dat ze weer kan gebruiken. Zo kan ze weer lekker aan de slag met een nieuwe kamerplant. Alles is welkom!

Heb jij een kamerplant die het niet meer doet of weet je echt niet wat je ermee moet doen. Geef je kamerplant dan aan Liselotte want zij brengt er een tweede leven in.

Mail naar superdebby@omroepwest.nl als je interesse hebt!