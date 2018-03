Luister terug: derde verkiezingsdebat bij Radio West

Deel dit artikel:











ZOETERMEER - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert Omroep West debatten in verschillende gemeenten in onze regio. Het startschot werd maandagavond gegeven in Delft. Dinsdag was de gemeente Westland aan de beurt. Woensdagavond gingen de lokale politici uit Zoetermeer met elkaar in debat, in café Queen of Hearts.

Heb je het verkiezingsdebat gemist? Luister het dan nu terug via deze link.

In het debat kwamen verschillende thema's aan bod. De gemeente Zoetermeer wil graag een 'schaalsprong' maken: groeien. De komende vijftien jaar moeten er 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen bij. Deze moeten plaats bieden aan jongeren, gezinnen en ouderen. De vraag is: wat voor woningen moeten dit worden? Hierover verschillen de partijen flink van mening. Ook het onderwerp 'veiligheid' scoort in Zoetermeer hoog als lokaal verkiezingsthema. Sommige Zoetermeerders roepen om meer bewakingscamera's. Anderen geven aan dat de vraag om camera's betekent dat er te weinig actieve politie-inzet is.

'Leisure stad' De Holland Outlet Mall kwam ook voorbij. Het mislukken van de Mall leidde tot kritiek op de gemeente. Dit gloednieuwe winkelcentrum had dé nieuwe trekpleister voor de stad moeten worden. Hoe staat het nu met de reputatie van Zoetermeer als 'leisure stad', en wat willen de politieke partijen daar aan doen? De hele week zijn er debatten op Radio West tussen 18.00 en 19.00 uur. Zo worden onder andere nog Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Den Haag verder uitgelicht. Meer informatie is te vinden op onze verkiezingssite.