Eeuwenoude schepen te bewonderen na restauratie in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Archeon wordt hard gewerkt aan de restauratie van de zogeheten Zwammerdamschepen. Dat zijn zes Romeinse schepen die in de jaren zeventig in Zwammerdam zijn opgegraven. Het publiek kan de werkzaamheden vanaf volgende week zelf bekijken in Archeon in Alphen aan den Rijn.

De Zwammerdamschepen, drie kano's en drie vrachtschepen, zijn anderhalf jaar geleden naar Alphen aan den Rijn gehaald. Het is de bedoeling dat ze over een paar jaar te zien zijn in het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum, dat bij het Archeon komt te staan. Nu zijn de restaurateurs druk bezig om ze weer in elkaar te zetten.

Archeoloog Tom Hazenberg van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum is in zijn nopjes met het project. 'We maken nu eerst alles schoon, want het heeft veertig jaar in containers gelegen. Daarna lijmen we alle kleine stukken tot grotere stukken. En die stukken zetten we straks vast in een groot frame.'



2000 jaar geleden

Peter van der Aart is één van de restaurateurs. 'Ik ben van huis uit meubelmaker en houtbewerker, dus het werken met hout is op zich wel fijn werk. Maar nu ben je bezig met een stukje hout dat 2000 jaar geleden hier gevaren heeft en dat uiteindelijk straks een heel groot schip is.'

Vanaf volgende week is Archeon weer open voor publiek. Bezoekers kunnen dan ook zelf zien hoe het restaureren van de Zwammerdamschepen gaat.

