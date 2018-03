TBS geëist na aanval op gevangenispsychologe

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Openbaar Ministerie (OM) eist TBS met dwangverpleging tegen een gedetineerde die vorig jaar juli een gevangenispsychologe in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn aanviel. De man zou, terwijl hij 'Allahu Akbar' riep, geprobeerd hebben haar in de nek te snijden met een stuk glas.

Ook zou hij haar keel dichtgeknepen hebben. 'Je hebt me de dood in de ogen laten kijken', zegt de geëmotioneerde gevangenispsychologe woensdagmiddag bij de Haagse rechtbank tegen de verdachte. 'Je hebt me paranoïde gemaakt. Mijn open blik op de wereld is door jou veranderd in cynisme.'

Op 7 juli 2017 hield de psychologe in de Alphense gevangenis een gesprek met de verwarde verdachte. Hij sprak deels in het Arabisch, en nam het woord martelaar in de mond. Aan het eind van de ontmoeting greep hij haar plots bij de keel. Volgens het OM zou hij toen ook met een stuk glas snijdende bewegingen langs haar hals hebben gemaakt. Bewaarders wisten de vrouw gelukkig snel te ontzetten.



Ontoerekeningsvatbaar

Volgens de deskundigen is de verdachte, de 28-jarige Kamal A. uit Gouda, volledig ontoerekeningsvatbaar. Vanwege schizofrenie kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aanval op de psychologe. Daarom eist de officier van justitie geen celstraf tegen hem, maar wel TBS met dwangbehandeling. 'Mijnheer is niet iemand die soms een biertje jat bij de Albert Heijn, hij is een gevaar voor de samenleving.'



Nog een kans

Een deskundige vindt dat de rechtbank eventueel ook een lichte vorm van TBS kan opleggen, waarbij de verdachte niet perse wordt opgesloten in een beveiligde TBS-instelling. Dat vindt de officier van justitie te riskant. De verdachte zelf wil zich graag laten behandelen, maar voelt niets voor opname in een TBS-instelling. 'Ik wil nog een kans', zegt hij woensdag tijdens de zitting.

Kamal A. ontkent dat hij de vrouw met een stuk glas heeft aangevallen. Hij vertelde dat hij in de PI in Alphen gedwongen werd op een cel te zitten met gedetineerden die drugs gebruikten. 'Daardoor ben ik gaan aftakelen', zo verklaarde hij. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

