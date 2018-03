Stemhulp moet stemmen voor blinden en slechtzienden makkelijker maken

Slechtziende vult tijdens de training een formulier in | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Blinden en slechtzienden kunnen met de gemeenteraadsverkiezingen zelfstandig stemmen in Den Haag. Het stemmen gebeurt met behulp van een mal die op het stemformulier wordt gelegd en met audio-ondersteuning. Dinsdag kreeg een groepje blinden en slechtzienden training.

De slechtziende Nick van der Ham heeft nog maar 5% van zijn gezichtsvermogen. Hij heeft altijd moeite gehad met stemmen. 'Dan moest ik met mijn vinger door de lijst en dat kostte mij veel tijd'.

Volgens Margreet Roemeling, projectcoördinator bij de Haagse belangenorganisatie Voorall, werkt het heel simpel. 'De stemmal is een soort houtenplaat waar de deksel vanaf gaat. Onder de deksel kan de kandidatenlijst geplaatst worden, en als je de deksel dan weer dicht doet, vallen de gaatjes precies op de rondjes in het stembiljet.



Minder afhankelijk

Volgens Roemeling zijn de aanwezige trainees blij met het systeem. 'Tot nu toe konden blinden en slechtzienden niet zelfstandig stemmen, nu kan dat wel.' Met behulp van audio-ondersteuning horen de stemmers welke kandidaat op welk nummer op de lijst staat.

'Ik denk dat ik minder afhankelijk word van anderen', zegt Nick. Ook denkt hij dat dit systeem andere blinden en slechtzienden over de streep zal trekken om toch zelf te gaan stemmen. 'Ik hoorde net van anderen dat ze niet meer gingen stemmen omdat het te veel gedoe was, of dat ze het onprettig vonden. Dit nieuwe systeem zal ze motiveren om toch te gaan.'

