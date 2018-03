Haagse gemeenteraad praat opnieuw over Legoland op Scheveningen

DEN HAAG - De gemeenteraad van Den Haag onderbrak woensdag even de verkiezingscampagne om opnieuw te spreken over de vestiging van het Legoland Discovery Centre op Scheveningen.

Afgelopen week schreef het stadsbestuur van Den Haag dat er onjuiste boekhoudregels zijn gebruikt. De omstreden financiële constructie met Legoland van de gemeente Den Haag heeft niet de goedkeuring gekregen van de begrotingscommissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg hiervan gaat de nieuwe begrotingsregel de gemeente Den Haag volgens betrouwbare bronnen vier tot zeven miljoen euro extra kosten.

Reden voor de Partij van de Arbeid, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren om een debat te voeren met de verantwoordelijk wethouders Tom de Bruijn (D66), Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA).



Geen bedragen genoemd

Voor de PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren moest duidelijk worden: komt er een staatssteuntoets? Als er sprake is van staatssteun, dan zijn de getekende contracten voor de bouw van het Legoland Discovery Centre namelijk niet meer geldig. De gemeenteraad zou dan de Legoland-plannen opnieuw moeten behandelen. En dan zou de ontwikkeling van Vitalizee verder weg dan ooit komen te liggen.

Het werd een debat waar uiteindelijk niemand wijzer van werd. De gemeente mag geen bedragen noemen, omdat deze in 'rode stukken' staan. Dat betekent dat deze bedragen niet mogen worden genoemd in de openbaarheid.



'We schenken geen geld'

Toch werd wethouder De Bruijn herhaaldelijk gevraagd: wat gaat deze constructie de gemeente extra kosten? De Bruijn antwoordde - zoals verwacht: 'Ik ga niet zomaar een bedrag in de publiciteit brengen. Het lijkt me buitengewoon onzorgvuldig als ik dat zou doen.' De Partij voor de Dieren vroeg de wethouder of het bedrag in weekkrant Den Haag Centraal klopte. De krant schreef eerder dat het gaat om zes miljoen euro.

Aan wethouder Revis werd door de progressieve partijen gevraagd of er sprake is van staatssteun. De VVD-wethouder benadrukte wederom: 'Het geld wordt niet uitgegeven en komt weer op lange termijn weer terug. We schenken geen geld.'



Staatssteun?

Volgens de PvdA was het voorstel over Legoland rooskleuriger voorgesteld, toen de gemeenteraad er in alle haast een besluit over moest nemen. 'Nu blijken de kosten vele miljoenen hoger dan eerder aangegeven', stelde PvdA'er Bülent Aydin. 'Als je zoveel geld aan commerciële bedrijven geeft, dan moeten we toetsen of er sprake is van staatssteun. Maar het stadsbestuur deed alsof de kosten niet bestonden.'

Robert Barker van de Partij voor de Dieren deed er nog een schepje bovenop. Hij maakte een vergelijking met het plan voor het Spuikwartier. Ook dat plan werd erdoorheen geduwd. En ook daar kwamen er allemaal lijken uit de kast. Het college had zorgvuldiger moeten handelen, zodat we nu niet problemen in de begroting moeten dekken', aldus Barker.



'Geen etra euro'

Het stadsbestuur antwoordde bij monde van wethouder Revis: Er verandert niets aan de contracten met externe partijen en er verlaat geen euro extra de gemeente.'

