Outlet Mall Zoetermeer was 'grootheidswaanzin': 'We zijn geen New York of Las Vegas'

ZOETERMEER - Het mislukken van de bouw van Holland Outlet Mall (HOM) doet nog steeds pijn in Zoetermeer. Volgens oppositiepartij CDA lagen de prioriteiten van het college verkeerd. 'Het was een proces van doorduwen en doordrammen, terwijl de bevolking het niet wilde', zei lijsttrekker Ingeborg ter Laak woensdag tijdens het verkiezingsdebat van Radio West in café Queen of Hearts in Zoetermeer.

De CDA-lijsttrekker was tegen de komst van de Holland Outlet Mall, een outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante meter groot. 'Er werden luchtkastelen gebouwd, het was een megalomaan project. Er werden zeven miljoen bezoekers beloofd. De Efteling heeft nog niet eens de helft!'

Ter Laak stond in het debat tegenover Hilbrand Nawijn van Lijst Nawijn: 'Het is jammer dat het er niet gekomen is. Het was een enorme boost voor Zoetermeer geweest. Het was goed geweest voor de werkgelegenheid, meer mensen die naar Zoetermeer zouden komen.'



'Unieke kans'

VVD-lijsttrekker Marc Rosier was als wethouder verantwoordelijk voor de HOM. 'Het was was een unieke kans voor een stukje binnenstad waar het niet goed loopt. Ondernemers hebben het er heel zwaar. Het ging niet door omdat het niet gedragen werd door alle betrokkenen. Op het moment dat we met de binnenstad niks doen, wordt het met het Woonhart nooit wat.'



'Weet u wat typisch Zoetermeer is? Eén miljoen euro uitgeven aan een waanzinnig luchtkasteel', zegt een boze Ivan Beij Martin (SP). 'We moeten niet een grotere broek aantrekken dan we aankunnen. We zijn Zoetermeer, we zijn geen New York, Londen of Las Vegas.'



'Gedoemd te mislukken'

Wim Blansjaar van de Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) is het grondig met de SP eens. 'Ik ben oud-voorzitter van het Stadshart. Daarvoor was de HOM een zeer slecht idee. Er was enorme concurrentie bijgekomen, terwijl er al veel leegstand is', aldus Blansjaar. 'Het was gedoemd te mislukken.'