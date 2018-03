Hoera: Corpus bestaat 10 jaar

DEN HAAG - Een wandeling door een mond, een bezoekje aan een hartkamer, dat kan allemaal tijdens een bezoekje aan Corpus in Leiden. De educatieve attractie heeft wat te vieren want ze bestaat precies 10 jaar. Elk jaar leren zo’n 230.000 bezoekers tijdens een enerverend uitje meer over hun lichaam en het belang van preventie.

Henri Remmers nam 10 jaar geleden het initiatief om Corpus op te richten: 'Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na Corpus 'reis door de mens' met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan.'

'Corpus draait eigenlijk om preventie,' vertelt Huub Lazarom, de directeur. 'De boodschap is: kijk eens hoe prachtig je lichaam in elkaar zit. Zorg er goed voor! Door verantwoord te eten, door gezond te leven en door te bewegen. Een boodschap die niet wordt gebracht met een opgeheven vingertje. Maar met humor, avontuur en plezier. En dat blijkt te werken,' gaat hij verder, 'want inmiddels hebben we meer dan 2,3 miljoen bezoekers mogen verwelkomen in de afgelopen jaren.'

Twee keer iets te vieren





Pien is jarig en viert dat bij de jarige Corpus. 'Ik vind het hier heel erg leuk en interessant. Heel veel dingen wist ik nog niet, bijvoorbeeld hoe een hart werkt en dat heb ik vandaag geleerd. Nu ben ik bezig om een spel te spelen en dan zie je meteen wat goed voor je is en wat niet. Frisdrank is bijvoorbeeld heel slecht. Dan kan je beter een glaasje water drinken als je dorst hebt,' aldus de jarige.





Corpus wil de komende jaren nog meer gaan investeren in interactieve attracties. 'Gelukkig gaat de evolutie niet zo snel, dus in het lichaam zal niet veel veranderen,' zegt Lazarom. 'Maar we werken heel nauw samen met een aantal partijen in het interactieve deel van Corpus en daar zijn we eigenlijk continu op zoek naar manieren om mensen bewust te maken, om voorlichting te geven en dat houdt voorlopig nog niet op,' aldus Lazarom.