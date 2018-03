De Jeugd van Tegenwoordig staat op Parkpop

DEN HAAG - Bløf en DeWolff waren al bekend en nu is duidelijk dat ook De Jeugd van Tegenwoordig 24 juni optreedt op Parkpop in het Haagse Zuiderpark. Dat heeft de organistie donderdag bekendgemaakt. Rappers Willie Wartaal, Vieze Fur (Freddy Tratlehner), Faberyayo (Pepijn Lanen) en producer Bas Bron hebben onlangs hun zesde album uitgebracht: LUEK.

De organisatie is blij deze extra naam op Parkpop. 'De Jeugd van Tegenwoordig is al jaren een veelgevraagde act op festivals en hoort daarmee als geen ander thuis op het grootste, gratis festival van Nederland', aldus Claudia Raven, organisator Ducos Productions.

Ook de Engelse band The Go! Team uit Brighton en jonge reggaeformatie The Dubbeez zijn aan de line-up toegevoegd. Raven: 'Parkpop is hiermee van alle smaken voorzien en belooft de boel weer eens lekker op zijn kop te zetten.'



Martijn Fischer zingt Hazes

Naast extra namen voor Parkpop wordt er ook steeds meer bekend over de line up van Parkpop Saturday Night, de avond voor Parkpop. Martijn Fischer, die eerder André Hazes speelde in de musical Hij Gelooft in Mij, treedt op met nummers van Hazes.

Naast Fischer staan ook Kim Wilde, Clouseau, Jason Donovan, Hot Chocolate en tribute bands Kiss Forever en the Boss UK op Parkpop Saturday Night.

Binnenkort komt de organisatie met nog meer artiesten.

