Verkiezingsdebat Leiden: Auto’s uit de binnenstad?

LEIDEN - Moet Leiden autoluw of autovrij worden, en waar moeten er in de stad woningen worden gebouwd? De Leidse lijsttrekkers gaan over deze vragen vanavond in debat. Dit gebeurt tijdens het verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers dat Omroep West tussen 18:00 en 19:00 uitzendt.

Volgens de meeste partijen in Leiden gaat het goed met de stad. De afgelopen jaren is er voor miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad en de wijken. Toch hebben de politici nog wel een aantal thema’s waar ze het niet over eens zijn. Wat moet er gebeuren met de vele auto’s in het centrum en hoe blijft de binnenstad leefbaar voor de bewoners?

De grootste uitdaging in de Sleutelstad is, zoals in zoveel gemeentes, de komende jaren de woningbouwopgave. In de stad moeten er nu tienduizend woningen bijkomen. Hoe en waar gaat dat gebeuren? In het groen of komt er hoogbouw?



