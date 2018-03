Deel dit artikel:











Boudewijn Revis (VVD) te gast bij Muijs in de Morgen VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis (Foto: Archief)

DEN HAAG - Tot aan de verkiezingen hebben we elke dag een lijsttrekker te gast in ons radioprogramma Muijs in de Morgen. Tijdens de uitzending komt die regelmatig aan het woord. Donderdagochtend praten we met de VVD-lijsttrekker in Den Haag: Boudewijn Revis.

Revis is niet alleen de voorman van de liberalen, hij is ook sinds 2012 wethouder. Eerst deed hij financiën, sinds 2014 zit hij op Buitenruimte, Binnenstad en Stadsontwikkeling kerngebieden. De VVD zet in op een groene stad, met goede zorg en een goed ondernemersklimaat. Ook de veiligheid en de bereikbaarheid zijn belangrijke thema's voor de liberalen. Een aantal daarvan gaat ongetwijfeld aan de orde komen aan de ontbijttafel van Bas. Luister van 7.00 tot 9.00 naar Radio west op 89.3 FM.