West Wekker: HOM was 'grootheidswaanzin' en Legoland opnieuw op agenda

REGIO - Goedemorgen! Het is verkiezingstijd, dus wordt er deze hele week flink gedebatteerd, ook op Radio West. Zo vond woensdagavond het verkiezingsdebat in Zoetermeer plaats. In Den Haag werd de campagne onderbroken, want Legoland stond opnieuw op de politieke agenda. Pak een lekkere kop koffie, dit is de West Wekker!

1. Luister terug: derde verkiezingsdebat bij Radio West

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert Omroep West debatten in verschillende gemeenten in onze regio. Woensdagavond het derde debat. In Zoetermeer gingen de lokale politici daar met elkaar in debat, in café Queen of Hearts. Klik op de link om het debat terug te luisteren!

2. Holland Outlet Mall in Zoetermeer was 'grootsheidswaanzin'

Het mislukken van de bouw van Holland Outlet Mall (HOM) doet nog steeds pijn in Zoetermeer. Volgens oppositiepartij CDA lagen de prioriteiten van het college verkeerd. 'Het was een proces van doorduwen en doordrammen, terwijl de bevolking het niet wilde', zei lijsttrekker Ingeborg ter Laak woensdag tijdens het verkiezingsdebat van Radio West in café Queen of Hearts in Zoetermeer.

3. Haagse gemeenteraad praat opnieuw over Legoland op Scheveningen

De gemeenteraad van Den Haag onderbrak woensdag even de verkiezingscampagne om opnieuw te praten over de vestiging van het Legoland Discovery Centre op Scheveningen.

4. TBS geëist na aanval op gevangenispsychologe

Het Openbaar Ministerie (OM) eist TBS met dwangverpleging tegen een gedetineerde die vorig jaar juli een gevangenispsychologe in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn aanviel. De man zou, terwijl hij 'Allahu Akbar' riep, geprobeerd hebben haar in de nek te snijden met een stuk glas.

5. Stemhulp moet stemmen voor blinden en slechtzienden makkelijker maken

Blinden en slechtzienden kunnen met de gemeenteraadsverkiezingen zelfstandig stemmen in Den Haag. Het stemmen gebeurt met behulp van een mal die op het stemformulier wordt gelegd en met audio-ondersteuning. Dinsdag kreeg een groepje blinden en slechtzienden training.

Weer: In de loop van de dag neemt de bewolking toe. In de middag volgt er regen. De wind blijft matig tot vrij krachtig.





Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.