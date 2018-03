Deel dit artikel:











Tweeduizend drummers op strand van Scheveningen Een optreden van de Golden Earring | Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse drummer Cesar Zuiderwijk geeft in september op het strand van Scheveningen een concert met 2.000 drummers. De Haagse drummer van Golden Earring zei woensdagavond in het TV-programma Pauw dat je wel iets in je mars moet hebben om mee te doen.

Zuiderwijk is niet alleen op zoek naar klassieke drummers maar ook naar drummers die Japanse taiko's bespelen, Latijnse conga's, bonga's en Afrikaanse djembés. Het spektakel vindt plaats op 9 september. Aanmelden kan via de website 2000drummersaanzee.nl.