Inbrekers slaan ruit Haagse beautysalon in en nemen kassa mee Beautysalon aan Zuiderparklaan Den Haag | Foto: Regio 15 Foto: District 8

DEN HAAG - Twee inbrekers hebben woensdagavond rond 23:30 uur een stoeptegel door een ruit van een beautysalon gegooid aan de Zuiderparklaan in Den Haag. De schade is groot. De kassa, waar 20 euro in zat, werd meegenomen.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De twee mannen stapten na de inbraak in een auto en reden weg richting de Weesperstraat. Agenten gingen op zoek naar de auto en zagen de wagen geparkeerd staan op de Sara Burgerhartweg. De politie hield een van de verdachten aan. De ander verstopte zich onder een geparkeerde auto, maar werd ook aangehouden. Het gaat om twee Hagenaars van 33 en 36 jaar. De auto bleek gestolen. De twee mannen zitten nog vast.

Vierde inbraak Volgens de eigenaresse van de beautysalon was de buit 20 euro. De zaak gaat donderdag gewoon open. De salon is al drie keer eerder het slachtoffer geweest van inbrekers, zegt de eigenaresse.