Deel dit artikel:











Inbrekers slaan ruit beautysalon in Beautysalon aan Zuiderparklaan Den Haag | Foto: Regio 15 Foto: District 8

DEN HAAG - Inbekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een stoeptegel door een ruit van een beautysalon gegooid aan de Zuiderparklaan in Den Haag. De schade is groot.De kassa werd meegenomen.

Op de Sara Burgerhartweg zijn volgens persbureau Marofer twee mannen aangehouden die worden verdacht van de inbraak. De inbraak was gezien door getuigen die de politie belden. Agenten zagen de vluchtauto rijden en wisten de twee mannen na een achtervolging aan te houden. Een van de verdachten had zich verstopt onder een stilaande auto. Volgens de eigenaresse van de beautysalon was de buit twintig euro.